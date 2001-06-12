Раздел: Курьезы
В США семейство медведей «оккупировало» автомобиль
Обошлось без пострадавших.
В местности Адирондак (северо-восток штата Нью-Йорк, США) медведица и ее дитяти воспользовались моментом и проникли в салон закрытого минивэна, что стоял во дворе частного дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Как видно из кадров ролика, медведи не только порезвились в авто, но и порыскали по двору.
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К счастью, обошлось без неприятных инцидентов.
В местности Адирондак (северо-восток штата Нью-Йорк, США) медведица и ее дитяти воспользовались моментом и проникли в салон закрытого минивэна, что стоял во дворе частного дома, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Как видно из кадров ролика, медведи не только порезвились в авто, но и порыскали по двору.
Читайте также: Семья медведей пришла на пляж, разогнав людей. Видео
К счастью, обошлось без неприятных инцидентов.
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