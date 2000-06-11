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Раздел: Курьезы  
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И смех, и грех: у британки отобрали сына за то, что та покупала ему мороженое

И смех, и грех: у британки отобрали сына за то, что та покупала ему мороженоеРебенка уже вернули "нерадивой" матери.

В Великобритании сотрудники соцслужб забрали восьмилетнего мальчика у его матери и отправили в приют, обвинив женщину в жестоком обращении с ребенком. Главным аргументом соцслужб было то, что мать не давала сыну мороженое. По их словам, это «лучший пример пренебрежения родительскими обязанностями». Мать также не соглашалась постричь мальчика так, как он того хотел. Соцслужбы сочли все это нежеланием удовлетворять «эмоциональные потребности» ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Британка обратилась в Высший суд в городе Суонси, после того, как суд низшей инстанции вынес решение не в ее пользу, отдав ребенка в приемную семью.

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Судья Джастис Мостин счел претензии соцслужб безосновательными. И постановил, что ребенок должен вернуться домой.
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 Теги: ребенок, родительские права

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Сегодня, 13:17 » Автор: Анна Мартынова
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