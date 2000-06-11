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Хитрые чилийцы научились варить пиво из тумана

Хитрые чилийцы научились варить пиво из тумана Идеальный вариант для местной погоды.

Чилийская пивоварня Cerverceria Atrapaniebla варит пиво из тумана, передает Хроника.инфо со ссылкой на az-ua.com.

Семейная пивоварня так и называется «ловец туманов».

По-другому просто не добыть воду в пустыне Атакама. Поэтому чилийцы придумали, как «собрать» туман и пустить его в алкогольное производство.

В Атакаме дожди — большая редкость, а туманы бывают часто. Умельцы растягивают специальные сетки, на которых оседают капли, и так собирают воду.

Эта вода очень чистая, и ее считают идеальной для пива.

Известность на «пиве из тумана» заработала семья из города Пенья-Бланка, это одно из самых сухих мест на планете. Двое братьев именно так варят пиво.

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В год их пивоварня варит только около 24 тысяч литров пива. Больше на туманах не сваришь. Но и этих ресурсов хватает на создание двух видов напитка — браун-эль и шотландский эль.

Кстати, в Чили туманный напиток уже отмечен несколькими наградами.
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 Теги: пиво, Чили

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Сегодня, 16:29 » Автор: Анна Мартынова
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