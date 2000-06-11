Раздел: Курьезы
Хитрые чилийцы научились варить пиво из тумана
Идеальный вариант для местной погоды.
Чилийская пивоварня Cerverceria Atrapaniebla варит пиво из тумана, передает Хроника.инфо со ссылкой на az-ua.com.
Семейная пивоварня так и называется «ловец туманов».
По-другому просто не добыть воду в пустыне Атакама. Поэтому чилийцы придумали, как «собрать» туман и пустить его в алкогольное производство.
В Атакаме дожди — большая редкость, а туманы бывают часто. Умельцы растягивают специальные сетки, на которых оседают капли, и так собирают воду.
Эта вода очень чистая, и ее считают идеальной для пива.
Известность на «пиве из тумана» заработала семья из города Пенья-Бланка, это одно из самых сухих мест на планете. Двое братьев именно так варят пиво.
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В год их пивоварня варит только около 24 тысяч литров пива. Больше на туманах не сваришь. Но и этих ресурсов хватает на создание двух видов напитка — браун-эль и шотландский эль.
Кстати, в Чили туманный напиток уже отмечен несколькими наградами.
Чилийская пивоварня Cerverceria Atrapaniebla варит пиво из тумана, передает Хроника.инфо со ссылкой на az-ua.com.
Семейная пивоварня так и называется «ловец туманов».
По-другому просто не добыть воду в пустыне Атакама. Поэтому чилийцы придумали, как «собрать» туман и пустить его в алкогольное производство.
В Атакаме дожди — большая редкость, а туманы бывают часто. Умельцы растягивают специальные сетки, на которых оседают капли, и так собирают воду.
Эта вода очень чистая, и ее считают идеальной для пива.
Известность на «пиве из тумана» заработала семья из города Пенья-Бланка, это одно из самых сухих мест на планете. Двое братьев именно так варят пиво.
Читайте также: Хитрые коты, пойманные на месте "преступления"
В год их пивоварня варит только около 24 тысяч литров пива. Больше на туманах не сваришь. Но и этих ресурсов хватает на создание двух видов напитка — браун-эль и шотландский эль.
Кстати, в Чили туманный напиток уже отмечен несколькими наградами.
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