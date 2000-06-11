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Раздел: Курьезы  
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Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока

Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение окаКак тут не смеяться.

Некоторые люди при помощи юмора, приправленного капелькой сарказма, способны превратить самую обычную СМС-переписку в настоящий стендап. Для этой статьи мы нашли искрометные шедевры настоящих гениев, у которых всем нам стоит немного поучиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли 19 доказательств того, что, хотя жизнь и полна забот и хлопот, чувство юмора однозначно делает их немного приятнее.

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Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
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 Теги: сообщения, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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