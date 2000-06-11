Раздел: Курьезы
Сообщения от людей, способных рассмешить в мгновение ока
Как тут не смеяться.
Некоторые люди при помощи юмора, приправленного капелькой сарказма, способны превратить самую обычную СМС-переписку в настоящий стендап. Для этой статьи мы нашли искрометные шедевры настоящих гениев, у которых всем нам стоит немного поучиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли 19 доказательств того, что, хотя жизнь и полна забот и хлопот, чувство юмора однозначно делает их немного приятнее.
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Некоторые люди при помощи юмора, приправленного капелькой сарказма, способны превратить самую обычную СМС-переписку в настоящий стендап. Для этой статьи мы нашли искрометные шедевры настоящих гениев, у которых всем нам стоит немного поучиться, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли 19 доказательств того, что, хотя жизнь и полна забот и хлопот, чувство юмора однозначно делает их немного приятнее.
Читайте также: Прикольные фотки людей, не способных оторваться от гаджетов
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