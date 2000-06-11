Раздел: Курьезы
Диснеевские принцессы стали героинями веселых комиксов
В старые истории добавили новых красок.
Вообще, мы давно подозревали, что в мультиках нам показали далеко не все, поэтому решили собрать самые смешные комиксы о наших любимых принцессах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Осторожно! Эта статья может разрушить твои детские воспоминания!
Читайте также: Диснеевские принцессы: милый фотопроект с малышами. Фото
Вообще, мы давно подозревали, что в мультиках нам показали далеко не все, поэтому решили собрать самые смешные комиксы о наших любимых принцессах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Осторожно! Эта статья может разрушить твои детские воспоминания!
Читайте также: Диснеевские принцессы: милый фотопроект с малышами. Фото
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