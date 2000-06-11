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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли пустынные пляжи Крыма

В Сети высмеяли пустынные пляжи КрымаНа пляжах пусто.

В Керчи (оккупированный Российской Федерацией Крым) по-прежнему не наблюдается наплыва туристов, несмотря на жаркую погоду, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Об этом говорится на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

‏"Керчь. Генеральские пляжи. Не до генералов... Хоть бы рядовой турист забрел", - говорится в подписи к фото.

В Сети высмеяли пустынные пляжи Крыма


Отмечается, что в Евпатории дела с туристами обстоят не лучше. Так, оккупационные "власти", пиарясь, начали открывать коммерческие батуты для детей. При этом на состояние самого пляжа, который опасен для маленьких отдыхающих, внимания не обращают.

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"С учетом того, что теперь корабли стоят там в очереди для прохода через мост, представляю, сколько там солярки на пляже", - комментируют фото в интернете.

В Сети высмеяли пустынные пляжи Крыма
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 Теги: Крым, пляжи

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Сегодня, 18:06 » Автор: Анна Мартынова
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