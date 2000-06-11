Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли пустынные пляжи Крыма
На пляжах пусто.
В Керчи (оккупированный Российской Федерацией Крым) по-прежнему не наблюдается наплыва туристов, несмотря на жаркую погоду, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Об этом говорится на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.
"Керчь. Генеральские пляжи. Не до генералов... Хоть бы рядовой турист забрел", - говорится в подписи к фото.
Отмечается, что в Евпатории дела с туристами обстоят не лучше. Так, оккупационные "власти", пиарясь, начали открывать коммерческие батуты для детей. При этом на состояние самого пляжа, который опасен для маленьких отдыхающих, внимания не обращают.
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"С учетом того, что теперь корабли стоят там в очереди для прохода через мост, представляю, сколько там солярки на пляже", - комментируют фото в интернете.
В Керчи (оккупированный Российской Федерацией Крым) по-прежнему не наблюдается наплыва туристов, несмотря на жаркую погоду, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Об этом говорится на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.
"Керчь. Генеральские пляжи. Не до генералов... Хоть бы рядовой турист забрел", - говорится в подписи к фото.
Отмечается, что в Евпатории дела с туристами обстоят не лучше. Так, оккупационные "власти", пиарясь, начали открывать коммерческие батуты для детей. При этом на состояние самого пляжа, который опасен для маленьких отдыхающих, внимания не обращают.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
"С учетом того, что теперь корабли стоят там в очереди для прохода через мост, представляю, сколько там солярки на пляже", - комментируют фото в интернете.
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