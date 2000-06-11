Раздел: Курьезы
"Снес яйцо?": в Сети высмеяли новый снимок Путина
Фото, которое, наверняка, станет мемом
Пользователи интернета подняли на смех фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанную на концерте к открытию Чемпионата мира-2018 по футболу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий снимок размещен на странице "Телеканал "Дождь" в Twitter.
"Фото, которое, наверняка, станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу", - сказано в подписи.
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"Его бронежилетом придавило", "Опять в бронежилете - как же он боится покушения! И правильно...", "Озноб возле "Мавзолея", "Лебединое озеро" ждет...", "Под броником тепло, наверно. Так что доволен!", "С таким лицом у меня дети на горшке сидят", "Снес яйцо?", "Дедушка на завалинке", - пишут в интернете.
Пользователи интернета подняли на смех фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанную на концерте к открытию Чемпионата мира-2018 по футболу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий снимок размещен на странице "Телеканал "Дождь" в Twitter.
"Фото, которое, наверняка, станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу", - сказано в подписи.
Читайте также: В Сети высмеяли «заднюю выпирающую часть» Путина
"Его бронежилетом придавило", "Опять в бронежилете - как же он боится покушения! И правильно...", "Озноб возле "Мавзолея", "Лебединое озеро" ждет...", "Под броником тепло, наверно. Так что доволен!", "С таким лицом у меня дети на горшке сидят", "Снес яйцо?", "Дедушка на завалинке", - пишут в интернете.
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