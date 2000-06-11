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"Снес яйцо?": в Сети высмеяли новый снимок Путина

"Снес яйцо?": в Сети высмеяли новый снимок ПутинаФото, которое, наверняка, станет мемом

Пользователи интернета подняли на смех фотографию президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанную на концерте к открытию Чемпионата мира-2018 по футболу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующий снимок размещен на странице "Телеканал "Дождь" в Twitter.

"Фото, которое, наверняка, станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу", - сказано в подписи.

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"Его бронежилетом придавило", "Опять в бронежилете - как же он боится покушения! И правильно...", "Озноб возле "Мавзолея", "Лебединое озеро" ждет...", "Под броником тепло, наверно. Так что доволен!", "С таким лицом у меня дети на горшке сидят", "Снес яйцо?", "Дедушка на завалинке", - пишут в интернете.

"Снес яйцо?": в Сети высмеяли новый снимок Путина
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 Теги: Путин, ЧМ 2018

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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