Раздел: Курьезы
Американец выиграл в лотерею, используя одни и те же цифры 18 лет
Счастливая комбинация принесла мужчине два миллиона долларов, которые он планирует потратить на погашение кредита за дом.
Житель штата Айдахо в США Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам мужчины, в очередной раз купив лотерейный билет, он не стал изменять традиции и вновь вписал туда знакомый набор чисел.
"Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", − рассказал Трэн.
Читайте также: Американец выиграл в лотерею полмиллиарда
Ранее сообщалось, что канадец Пин Куэнь Шум выиграл миллионный джекпот в день выхода на пенсию.
Житель штата Айдахо в США Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам мужчины, в очередной раз купив лотерейный билет, он не стал изменять традиции и вновь вписал туда знакомый набор чисел.
"Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", − рассказал Трэн.
Читайте также: Американец выиграл в лотерею полмиллиарда
Ранее сообщалось, что канадец Пин Куэнь Шум выиграл миллионный джекпот в день выхода на пенсию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
619
0
Оставьте свой комментарий