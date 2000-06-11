Американец выиграл в лотерею, используя одни и те же цифры 18 лет

Счастливая комбинация принесла мужчине два миллиона долларов, которые он планирует потратить на погашение кредита за дом.



Житель штата Айдахо в США Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш, передает интернет-издание



По словам мужчины, в очередной раз купив лотерейный билет, он не стал изменять традиции и вновь вписал туда знакомый набор чисел.



"Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", − рассказал Трэн.



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Ранее сообщалось, что канадец Пин Куэнь Шум выиграл миллионный джекпот в день выхода на пенсию. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Житель штата Айдахо в США Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По словам мужчины, в очередной раз купив лотерейный билет, он не стал изменять традиции и вновь вписал туда знакомый набор чисел."Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", − рассказал Трэн.Ранее сообщалось, что канадец Пин Куэнь Шум выиграл миллионный джекпот в день выхода на пенсию.



