Раздел: Курьезы
В России самолет обрушил на полицейских 40 тонн воды. Видео
Сеть позабавило видео забавного инцидента с пожарным самолетом в России
В подмосковном городе Ногинск пожарный самолет во время демонстрационного полета сбросил 40 тонн воды на сотрудников полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Видео было опубликовано на сайте YouTube.
В момент инцидента сотрудники полиции дежурили на посту. На опубликованном видео заметно, что сьемка ведется из автомобиля, вероятнее всего, автор видео остался сухим. Но его коллеге повезло значительно меньше.
Читайте также: В России экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
Курьезный инцидент произошел во время демонстрационного полета авиации МЧС. Пилот должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но мощный поток обрушился на трассу.
В подмосковном городе Ногинск пожарный самолет во время демонстрационного полета сбросил 40 тонн воды на сотрудников полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Видео было опубликовано на сайте YouTube.
В момент инцидента сотрудники полиции дежурили на посту. На опубликованном видео заметно, что сьемка ведется из автомобиля, вероятнее всего, автор видео остался сухим. Но его коллеге повезло значительно меньше.
Читайте также: В России экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
Курьезный инцидент произошел во время демонстрационного полета авиации МЧС. Пилот должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но мощный поток обрушился на трассу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1767
0
Оставьте свой комментарий