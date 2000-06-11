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Раздел: Курьезы  
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В России самолет обрушил на полицейских 40 тонн воды. Видео

В России самолет обрушил на полицейских 40 тонн воды. ВидеоСеть позабавило видео забавного инцидента с пожарным самолетом в России

В подмосковном городе Ногинск пожарный самолет во время демонстрационного полета сбросил 40 тонн воды на сотрудников полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Видео было опубликовано на сайте YouTube.

В момент инцидента сотрудники полиции дежурили на посту. На опубликованном видео заметно, что сьемка ведется из автомобиля, вероятнее всего, автор видео остался сухим. Но его коллеге повезло значительно меньше.

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Курьезный инцидент произошел во время демонстрационного полета авиации МЧС. Пилот должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но мощный поток обрушился на трассу.

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 Теги: Россия, самолет

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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