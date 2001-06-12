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Интервью российской бабушки журналисту насмешило весь мир

Интервью российской бабушки журналисту насмешило весь мирЖурналист с трудом понимал женщину.

В сети набирает популярность фрагмент эфира бразильского телевидения с участием пожилой женщины из России, у которой корреспондент пытался взять интервью на улице в Москве, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Женщина по-русски пыталась выяснить у журналиста, из какой он страны и по какому каналу её покажут, однако тот не понимал ее, отвечая ей по-португальски.

Героем видео является журналист бразильского подразделения телеканала Fox Sports Джексон Пинейро, который освещает ЧМ-2018.

Сначала жительница Москвы несколько раз прокричала в камеру "Россия — вперёд!". После этого она попыталась выяснить у Пинейро, из какой он страны.

Услышав слово "Бенджамин" (репортёр обращался к ведущему в студии — Бенджамину Баку), женщина произнесла: "Обалдеть! Я поняла, всё поняла". После этого она предположила, что корреспондент разговаривает по-английски и поцеловала его в щёку

Спустя несколько секунд женщина вернулась в кадр, решив выяснить, по какому каналу её будут показывать. Затем она предположила, что репортёр говорит на немецком.

"Меня покажут по айн каналу?" – спросила в частности она.

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Беседа закончилась совместным многократным повторением слова "Бенджамин" и хохотом. В заключении женщина посетовала на то, что журналист не знает русского языка.

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 Теги: интервью, бабушка

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Сегодня, 11:53 » Автор: Анна Мартынова
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