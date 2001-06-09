» » Пьяные россияне устроили дебош в самолете
Раздел: Курьезы  
0

Пьяные россияне устроили дебош в самолете

Пьяные россияне устроили дебош в самолетеДраки в самолетах уже стали национально забавой россиян.

Несмотря на угрозы Госдумы РФ запретить россиянам алкоголь из Duty Free, те все равно умудряются напиться до вылета и устраивают пьяные потасовки. Так, трое граждан России в четверг, 14 июня, устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Из международного ереванского аэропорта "Звартноц" в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров – граждане России – в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", – говорится в сообщении.

Драчуны были доставлены в линейный отдел полиции "Звартноц". Как выяснилось, что один из участников стычки получил легкие телесные повреждения, однако сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.

Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой

Напомним, ранее сообщалось, что пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: россияне, дебош

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:11 » Автор: Анна Мартынова
     793
     0

Похожие новости по теме

Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой

Работа Сергея Елкина.

«Кто успел, тот и съел»: россияне устроили потасовку из-за акционного товара «Кто успел, тот и съел»: россияне устроили потасовку из-за акционного товара

Люди устроили "охоту" за чашками с игрушками из мультиков.

Маразм крепчает: в центре Москвы тысячи россиян устроили очередь за бесплатными кроссовками Маразм крепчает: в центре Москвы тысячи россиян устроили очередь за бесплатными кроссовками

В соцсетях высмеяли происходящее.

Россияне устроили потасовку за бесплатные кепки, в Сети смеются Россияне устроили потасовку за бесплатные кепки, в Сети смеются

Политическая акция прошла не по плану.

В Москве подрались Сталин и Ленин В Москве подрались Сталин и Ленин

Двойники устроили потасовку в московском метро.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх