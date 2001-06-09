Раздел: Курьезы
Пьяные россияне устроили дебош в самолете
Драки в самолетах уже стали национально забавой россиян.
Несмотря на угрозы Госдумы РФ запретить россиянам алкоголь из Duty Free, те все равно умудряются напиться до вылета и устраивают пьяные потасовки. Так, трое граждан России в четверг, 14 июня, устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Из международного ереванского аэропорта "Звартноц" в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров – граждане России – в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", – говорится в сообщении.
Драчуны были доставлены в линейный отдел полиции "Звартноц". Как выяснилось, что один из участников стычки получил легкие телесные повреждения, однако сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.
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Напомним, ранее сообщалось, что пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.
Несмотря на угрозы Госдумы РФ запретить россиянам алкоголь из Duty Free, те все равно умудряются напиться до вылета и устраивают пьяные потасовки. Так, трое граждан России в четверг, 14 июня, устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Из международного ереванского аэропорта "Звартноц" в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров – граждане России – в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", – говорится в сообщении.
Драчуны были доставлены в линейный отдел полиции "Звартноц". Как выяснилось, что один из участников стычки получил легкие телесные повреждения, однако сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.
Читайте также: Отношение россиян к войне в Сирии высмеяли карикатурой
Напомним, ранее сообщалось, что пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.
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