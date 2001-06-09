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Раздел: Курьезы  
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«Ходули подвели»: в Сети вновь смеются над ростом Путина

«Ходули подвели»: в Сети вновь смеются над ростом ПутинаДеталь отметил политолог Голобуцкий.

Президента России Владимира Путина уличили в новых "махинациях" с ростом. В этот раз пользователи сети обратили внимание на его фото с португальским тренером Жозе Моуринью, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Рост тренера- 174 см, российского президента (официально заявленный в Кремле) - 170 см.

При этом, как отмечает политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram, на показанном снимке Путин выглядит гораздо ниже тренера.

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"Путин с Моуринью: вот вечно клоны налажают с регулировкой ходуль! То перекрутят в один рост со 179 сантиметрами Макрона, то недокрутят на пол-ладони до 174 см Моуринью", - подчеркнул он.

«Ходули подвели»: в Сети вновь смеются над ростом Путина
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 Теги: Путин, рост

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Сегодня, 14:58 » Автор: Анна Мартынова
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