Раздел: Курьезы
«Ходули подвели»: в Сети вновь смеются над ростом Путина
Деталь отметил политолог Голобуцкий.
Президента России Владимира Путина уличили в новых "махинациях" с ростом. В этот раз пользователи сети обратили внимание на его фото с португальским тренером Жозе Моуринью, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Рост тренера- 174 см, российского президента (официально заявленный в Кремле) - 170 см.
При этом, как отмечает политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram, на показанном снимке Путин выглядит гораздо ниже тренера.
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"Путин с Моуринью: вот вечно клоны налажают с регулировкой ходуль! То перекрутят в один рост со 179 сантиметрами Макрона, то недокрутят на пол-ладони до 174 см Моуринью", - подчеркнул он.
Президента России Владимира Путина уличили в новых "махинациях" с ростом. В этот раз пользователи сети обратили внимание на его фото с португальским тренером Жозе Моуринью, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Рост тренера- 174 см, российского президента (официально заявленный в Кремле) - 170 см.
При этом, как отмечает политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram, на показанном снимке Путин выглядит гораздо ниже тренера.
Читайте также: «Он растет»: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
"Путин с Моуринью: вот вечно клоны налажают с регулировкой ходуль! То перекрутят в один рост со 179 сантиметрами Макрона, то недокрутят на пол-ладони до 174 см Моуринью", - подчеркнул он.
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