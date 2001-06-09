Раздел: Курьезы
Котенок стал звездой YouTube, приземлившись в мусорное ведро
Малыш немного "не долетел".
Хозяин котенка запечатлел неудачную попытку прыжка котенка на стол в исполнении домашнего питомца. Малышу не повезло, и он немного недотянул до запланированного им места посадки, ударился мордой о стол, после чего совершил мягкое приземление в мусорном ведре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
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Его мамаше ничего не оставалось, как сопроводить своего неудачливого детеныша взглядом до места посадки. После всех злоключений пушистый неудачник очень быстро покинул кухню.
Хозяин котенка запечатлел неудачную попытку прыжка котенка на стол в исполнении домашнего питомца. Малышу не повезло, и он немного недотянул до запланированного им места посадки, ударился мордой о стол, после чего совершил мягкое приземление в мусорном ведре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Его мамаше ничего не оставалось, как сопроводить своего неудачливого детеныша взглядом до места посадки. После всех злоключений пушистый неудачник очень быстро покинул кухню.
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