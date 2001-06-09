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Раздел: Курьезы  
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Котенок стал звездой YouTube, приземлившись в мусорное ведро

Котенок стал звездой YouTube, приземлившись в мусорное ведро Малыш немного "не долетел".

Хозяин котенка запечатлел неудачную попытку прыжка котенка на стол в исполнении домашнего питомца. Малышу не повезло, и он немного недотянул до запланированного им места посадки, ударился мордой о стол, после чего совершил мягкое приземление в мусорном ведре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

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Его мамаше ничего не оставалось, как сопроводить своего неудачливого детеныша взглядом до места посадки. После всех злоключений пушистый неудачник очень быстро покинул кухню.

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 Теги: котенок, прикол

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Сегодня, 16:05 » Автор: Анна Мартынова
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