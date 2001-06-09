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Раздел: Курьезы  
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Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»

Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»У него довольно странная мечта.

Vinny Ohh работает визажистом в Лос-Анджелесе и экспериментирует со своей внешностью. Дело в том, что парень хочет стать человеком без пола. Сначала он делал ринопластику, затем увеличивал губы, потом начал носить черные линзы. Но и этого ему было недостаточно, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Винни стремится избавиться от пола и не иметь ориентации. Он говорит, что так легче жить. Врачи не хотят браться за такую сложную операцию и предлагают парню просто сменить пол. Но нет, такое ему не подходит.

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Чудак верит в то, что со временем все же превратится в инопланетное существо без пола.

Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»
Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»
Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»
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 Теги: пришельцы, пластика

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Сегодня, 16:38 » Автор: Анна Мартынова
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