Раздел: Курьезы
Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»
У него довольно странная мечта.
Vinny Ohh работает визажистом в Лос-Анджелесе и экспериментирует со своей внешностью. Дело в том, что парень хочет стать человеком без пола. Сначала он делал ринопластику, затем увеличивал губы, потом начал носить черные линзы. Но и этого ему было недостаточно, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Винни стремится избавиться от пола и не иметь ориентации. Он говорит, что так легче жить. Врачи не хотят браться за такую сложную операцию и предлагают парню просто сменить пол. Но нет, такое ему не подходит.
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Чудак верит в то, что со временем все же превратится в инопланетное существо без пола.
Vinny Ohh работает визажистом в Лос-Анджелесе и экспериментирует со своей внешностью. Дело в том, что парень хочет стать человеком без пола. Сначала он делал ринопластику, затем увеличивал губы, потом начал носить черные линзы. Но и этого ему было недостаточно, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Винни стремится избавиться от пола и не иметь ориентации. Он говорит, что так легче жить. Врачи не хотят браться за такую сложную операцию и предлагают парню просто сменить пол. Но нет, такое ему не подходит.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Чудак верит в то, что со временем все же превратится в инопланетное существо без пола.
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