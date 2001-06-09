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Раздел: Курьезы  
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Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота

Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохотаИм явно пора менять работу.

Быть архитектором или дизайнером — очень важная и ответственная задача. В этой работе нет места ошибкам, потому что любая погрешность в этом деле окажется на всеобщем обозрении и будет видна всем ровно столько, сколько будет существовать спроектированное архитектором или дизайнером. Впрочем, как вы увидите из этой фотоколлекции ошибок и неудач, некоторые архитекторы и дизайнеры всё же намерены оставить свой след в мире тем или иным образом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
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 Теги: ляпы, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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