Раздел: Курьезы
Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
Им явно пора менять работу.
Быть архитектором или дизайнером — очень важная и ответственная задача. В этой работе нет места ошибкам, потому что любая погрешность в этом деле окажется на всеобщем обозрении и будет видна всем ровно столько, сколько будет существовать спроектированное архитектором или дизайнером. Впрочем, как вы увидите из этой фотоколлекции ошибок и неудач, некоторые архитекторы и дизайнеры всё же намерены оставить свой след в мире тем или иным образом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Быть архитектором или дизайнером — очень важная и ответственная задача. В этой работе нет места ошибкам, потому что любая погрешность в этом деле окажется на всеобщем обозрении и будет видна всем ровно столько, сколько будет существовать спроектированное архитектором или дизайнером. Впрочем, как вы увидите из этой фотоколлекции ошибок и неудач, некоторые архитекторы и дизайнеры всё же намерены оставить свой след в мире тем или иным образом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Парень потратил состояние, чтобы стать «пришельцем»
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