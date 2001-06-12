» » Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Раздел: Курьезы  
0

Забавные снимки, сделанные на отдыхе

Забавные снимки, сделанные на отдыхеВремя отдыхать и веселиться.

Убийственно смешные и порой безумные снимки людей, которые отдались отдыху на все 100 %, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N

Лето - время отдыхать, наслаждаться теплом, радоваться и тусить. И решили мы собрать фото приколы про то, каким порой бывает отдых. Вот почему-то нашим отдыхающим особенно нравится потусить и выпить в палатках. Во время отдыха и отпуска люди начинают забывать, что существует грань между "пить" и "бухать".

Читайте также: Забавные снимки, сделанные в нужный момент

Помните, главное, во всем знать меру и избегать фанатизма. Каждый имеет право на отдых, но отдых и пьянка - разные вещи. А чтобы вы вы увидели, что бывает, если переборщить с алкоголем, мы собрали снимки людей, для которых пьянка стала началом "знаменитости" в Сети.

Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Забавные снимки, сделанные на отдыхе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: отпуск, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:04 » Автор: Татьяна Ларина
     477
     0

Похожие новости по теме

Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске Смешные фотки, которые можно сделать лишь в отпуске

Время отдыхать и веселиться.

Забавные снимки, сделанные за секунду до Забавные снимки, сделанные за секунду до

Талантливые фотографы умеют поймать момент.

Забавные снимки, сделанные в нужный момент Забавные снимки, сделанные в нужный момент

И как только они попали в кадр.

Смешные и забавные снимки, сделанные за секунду Смешные и забавные снимки, сделанные за секунду "до"

Иногда, получается запечатлеть очень интересные и смешные моменты, совершенно не ожидая этого.

Стоп кадр: забавные снимки, сделанные в самый подходящий момент Стоп кадр: забавные снимки, сделанные в самый подходящий момент

Свежая подборка приколов с просторов интернета.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх