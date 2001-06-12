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Раздел: Курьезы  
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Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети

Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой СетиНа одесском пляже милый щенок хаски ворует тапки у отдыхающих

На одном из пляжей Одессы двухмесячный щенок хаски забрал тапок отдыхающего, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Свідок

Смешное видео опубликовано на YouTube-канале Kiss Tsunami.

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Хозяйка животного пыталась забрать "добычу" у маленького воришки, однако воспитанник постоянно от нее убегал.
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 Теги: хаски, щенок

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Сегодня, 11:03 » Автор: Татьяна Ларина
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