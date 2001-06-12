Раздел: Курьезы
Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
На одесском пляже милый щенок хаски ворует тапки у отдыхающих
На одном из пляжей Одессы двухмесячный щенок хаски забрал тапок отдыхающего, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Свідок
Смешное видео опубликовано на YouTube-канале Kiss Tsunami.
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Хозяйка животного пыталась забрать "добычу" у маленького воришки, однако воспитанник постоянно от нее убегал.
На одном из пляжей Одессы двухмесячный щенок хаски забрал тапок отдыхающего, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Свідок
Смешное видео опубликовано на YouTube-канале Kiss Tsunami.
Читайте также: Этот забавный щенок стал новой звездой Сети
Хозяйка животного пыталась забрать "добычу" у маленького воришки, однако воспитанник постоянно от нее убегал.
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