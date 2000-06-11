Раздел: Курьезы
Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
Веселые свадебные фотографии, которые точно вызовут улыбку на лице
Свадьба — одно из самых запоминающихся торжеств из всех возможных, и по большей части, скорее всего, тем, что на них практически всегда весело и смешно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Особенно после завершения официальной части!
Свадьба — одно из самых запоминающихся торжеств из всех возможных, и по большей части, скорее всего, тем, что на них практически всегда весело и смешно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Необычные свадебные платья с цветным подолом. Фото
Особенно после завершения официальной части!
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