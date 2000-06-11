В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России

Городские власти растолковали, для чего это сделано.



Такая разметка появилась на в российском Омске.



Об этом пишет



В Сети появилась фотография улицы с необычной разметкой — две полосы внезапно переходят в три. Ошибки тут нет, пояснили изданию НГС.ОМСК в местном департаменте транспорта. Появление необычной разметки связано с ремонтом Юбилейного моста, и сделано это для того, чтобы увеличить пропускную способность на данном участке. Возможно, чиновники и видят в такой разметке смысл, и даже можно допустить, что он есть, но правилам дорожного движения такой «рисунок» точно не соответствует.



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Пользователи соцсети разразились едкими комментариями на эту тему: «В Омске одни нытики живут. Дорогу им расширили, аж 3 полосы сделали, а им все не нравится!», «Дальше полоса раздвояица)))», «Для нашей страны — норм)», «Разужение», «Эти [у нас не ругаются] ещё бы камень на дороге поставили — налево, направо и прямо». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Такая разметка появилась на в российском Омске.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info В Сети появилась фотография улицы с необычной разметкой — две полосы внезапно переходят в три. Ошибки тут нет, пояснили изданию НГС.ОМСК в местном департаменте транспорта. Появление необычной разметки связано с ремонтом Юбилейного моста, и сделано это для того, чтобы увеличить пропускную способность на данном участке. Возможно, чиновники и видят в такой разметке смысл, и даже можно допустить, что он есть, но правилам дорожного движения такой «рисунок» точно не соответствует.Пользователи соцсети разразились едкими комментариями на эту тему: «В Омске одни нытики живут. Дорогу им расширили, аж 3 полосы сделали, а им все не нравится!», «Дальше полоса раздвояица)))», «Для нашей страны — норм)», «Разужение», «Эти [у нас не ругаются] ещё бы камень на дороге поставили — налево, направо и прямо».