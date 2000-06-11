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Раздел: Курьезы  
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Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда

Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обедаВ местной полиции провели беседу с родителями.

Канадский школьник два раза вызывал службу спасения 911 из-за салата. Ребенок пожаловался, что ему подали невкусное блюдо, сообщает портал UPI со ссылкой на канадских полицейских. Инцидент произошел на этой неделе в провинции Новая Шотландия. 12-летний мальчик позвонил спасателям и пожаловался, что родители подали ему во время обеда одним из блюд листья зеленого салата, а он не любит это есть.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.

Спустя несколько минут ребенок снова позвонил уточнить, когда все-таки прибудут полицейские и еще раз повторил, что не любит есть салат.

Правоохранители призвали их научить детей звонить в службу спасения только тогда, когда нужна реальная помощь.

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Напомним, ранее о необычных звонках рассказали в британской службе спасения. В частности, заполнился случай, когда женщина пыталась проконсультироваться по поводу разбитого яйца в холодильнике.
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 Теги: школьник, служба, салат

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Сегодня, 20:53 » Автор: Едгар Букмирза
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