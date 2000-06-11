Раздел: Курьезы
Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
В местной полиции провели беседу с родителями.
Канадский школьник два раза вызывал службу спасения 911 из-за салата. Ребенок пожаловался, что ему подали невкусное блюдо, сообщает портал UPI со ссылкой на канадских полицейских. Инцидент произошел на этой неделе в провинции Новая Шотландия. 12-летний мальчик позвонил спасателям и пожаловался, что родители подали ему во время обеда одним из блюд листья зеленого салата, а он не любит это есть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Спустя несколько минут ребенок снова позвонил уточнить, когда все-таки прибудут полицейские и еще раз повторил, что не любит есть салат.
Правоохранители призвали их научить детей звонить в службу спасения только тогда, когда нужна реальная помощь.
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Напомним, ранее о необычных звонках рассказали в британской службе спасения. В частности, заполнился случай, когда женщина пыталась проконсультироваться по поводу разбитого яйца в холодильнике.
Канадский школьник два раза вызывал службу спасения 911 из-за салата. Ребенок пожаловался, что ему подали невкусное блюдо, сообщает портал UPI со ссылкой на канадских полицейских. Инцидент произошел на этой неделе в провинции Новая Шотландия. 12-летний мальчик позвонил спасателям и пожаловался, что родители подали ему во время обеда одним из блюд листья зеленого салата, а он не любит это есть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.com.ua.
Спустя несколько минут ребенок снова позвонил уточнить, когда все-таки прибудут полицейские и еще раз повторил, что не любит есть салат.
Правоохранители призвали их научить детей звонить в службу спасения только тогда, когда нужна реальная помощь.
Читайте также: Известного актера арестовали из-за телефонного терроризма
Напомним, ранее о необычных звонках рассказали в британской службе спасения. В частности, заполнился случай, когда женщина пыталась проконсультироваться по поводу разбитого яйца в холодильнике.
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