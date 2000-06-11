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Раздел: Курьезы  
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Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018

Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018Время покажет, сбудется ли прогноз.

Кабан-экстрасенс по кличке «Мистический Маркус», что живет на ферме в одном из английских городков и знаменит тем, что не ошибается в своих прогнозах, предсказал полуфиналистов ЧМ-2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Процедура выглядела так: перед кабаном разложили яблоки с флажками разных стран. Кабан съел четыре из них, с флагами Бельгии, Аргентины, Нигерии и Уругвая. Именно эти сборные, по прогнозу Маркуса и выйдут в полуфинал ЧМ-2018.

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 Теги: ЧМ-2018, кабан

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Сегодня, 12:04 » Автор: Анна Мартынова
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