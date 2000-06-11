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Раздел: Курьезы  
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Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота

Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохотаО них точно пожалели.

Человеку свойственно ошибаться. Если даже не в глобальных вопросах, как воспитание детей и выбор профессии, то во внешнем виде так точно. Но если с прической, макияжем или одеждой можно что-то сделать и исправить досадную оплошность, то с татуировками все гораздо сложнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Представляем вам подборку наиболее смешных татуировок, история происхождения которых часто остается загадкой. Эти примеры заставят вас вспомнить ту простую истину, что сначала лучше хорошо подумать и семь раз отмерить, прежде чем браться за новое тату.

Ведь в любом деле есть люди, называющие себя профессионалами, хотя на самом деле то, что они делают - далеко от совершенства. Многие люди по неопытности выбирают не тех тату-мастеров, и в результате у них на теле остается уродливый памятный знак об этой ошибке.

Если новое тату выглядит откровенно неудачным - практически всегда можно исправить ситуацию. Прежде всего - пойти на коррекцию. Это распространенная процедура, суть которой заключается в том, что мастер повторно наводит линии в рисунке, при необходимости добавляя новые детали или же исправляя старые. С помощью коррекции было спасено немало татуировок.

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Если же вы понимаете, что никакие коррекции или перекрытия тут не помогут, и что единственное, чего остается желать - это полностью избавиться от татуировки и забыть о ее существовании, то для такого случая существует процедура лазерного вывода рисунка.

Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
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 Теги: тату, странные

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Сегодня, 13:54 » Автор: Анна Мартынова
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