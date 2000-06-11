Раздел: Курьезы
Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
О них точно пожалели.
Человеку свойственно ошибаться. Если даже не в глобальных вопросах, как воспитание детей и выбор профессии, то во внешнем виде так точно. Но если с прической, макияжем или одеждой можно что-то сделать и исправить досадную оплошность, то с татуировками все гораздо сложнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Представляем вам подборку наиболее смешных татуировок, история происхождения которых часто остается загадкой. Эти примеры заставят вас вспомнить ту простую истину, что сначала лучше хорошо подумать и семь раз отмерить, прежде чем браться за новое тату.
Ведь в любом деле есть люди, называющие себя профессионалами, хотя на самом деле то, что они делают - далеко от совершенства. Многие люди по неопытности выбирают не тех тату-мастеров, и в результате у них на теле остается уродливый памятный знак об этой ошибке.
Если новое тату выглядит откровенно неудачным - практически всегда можно исправить ситуацию. Прежде всего - пойти на коррекцию. Это распространенная процедура, суть которой заключается в том, что мастер повторно наводит линии в рисунке, при необходимости добавляя новые детали или же исправляя старые. С помощью коррекции было спасено немало татуировок.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Если же вы понимаете, что никакие коррекции или перекрытия тут не помогут, и что единственное, чего остается желать - это полностью избавиться от татуировки и забыть о ее существовании, то для такого случая существует процедура лазерного вывода рисунка.
Человеку свойственно ошибаться. Если даже не в глобальных вопросах, как воспитание детей и выбор профессии, то во внешнем виде так точно. Но если с прической, макияжем или одеждой можно что-то сделать и исправить досадную оплошность, то с татуировками все гораздо сложнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Представляем вам подборку наиболее смешных татуировок, история происхождения которых часто остается загадкой. Эти примеры заставят вас вспомнить ту простую истину, что сначала лучше хорошо подумать и семь раз отмерить, прежде чем браться за новое тату.
Ведь в любом деле есть люди, называющие себя профессионалами, хотя на самом деле то, что они делают - далеко от совершенства. Многие люди по неопытности выбирают не тех тату-мастеров, и в результате у них на теле остается уродливый памятный знак об этой ошибке.
Если новое тату выглядит откровенно неудачным - практически всегда можно исправить ситуацию. Прежде всего - пойти на коррекцию. Это распространенная процедура, суть которой заключается в том, что мастер повторно наводит линии в рисунке, при необходимости добавляя новые детали или же исправляя старые. С помощью коррекции было спасено немало татуировок.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Если же вы понимаете, что никакие коррекции или перекрытия тут не помогут, и что единственное, чего остается желать - это полностью избавиться от татуировки и забыть о ее существовании, то для такого случая существует процедура лазерного вывода рисунка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1219
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
- На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков
- Как гопники: на улице австралийского города подрались кенгуру
- Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
- ООС отбили атаку боевиков
- Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
- Улыбаемся: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Прикольные фотки авто, владельцы которых «переборщили» с тюнингом
- Уморительные фотки людей, точно знающих, что такое наглость
- Смешные ситуации, знакомые почти всем девушкам
- Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
Оставьте свой комментарий