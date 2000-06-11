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Раздел: Курьезы  
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Будни мам в прикольных комиксах

Будни мам в прикольных комиксахСамоирония всегда помогает в жизни.

Пользовательница «Пикабу» Marypaint, иллюстратор и автор метких шаржей, частенько делилась с сетевой публикой своими работами, а потом вдруг пропала… На днях она снова появилась на просторах сети, наглядно продемонстрировав причину своего отсутствия. Ее серия рисунков, честных и ироничных, прекрасно иллюстрирует будни молодой матери, полные недосыпания, хаоса и неловких ситуаций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

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Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
Будни мам в прикольных комиксах
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 Теги: мама, комиксы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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