Раздел: Курьезы
Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
Исследователь уверен, то у людей неправильное представление пришельцев.
Лектор из Южной Дакоты Майкл Доудинг высказал свое мнение о пришельцах. Многие предполагают, что представители внеземных цивилизаций являются зелеными человечками, но на самом деле это не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
По мнению американских экспертов, инопланетяне действительно существуют. Они выглядят не так, как принято считать в современном обществе. Человек - это один из представителей биологического вида. Он довольно требователен к окружающей среде.Люди не могут жить при экстремальных температурах. Существуют организмы, которые более приспособлены к жизни в плохих условиях. Их можно встретить даже на Земле. В неблагоприятной средой обитания имеются в виду гидротермальные отверстия, дно озер и ледники. Ученые обнаружили там бактерии.
Эксперты убеждены, на других планетах в кислотных средах, жарких или холодных местах тоже есть микроорганизмы. Существ, подобных человеку, обнаружить на Марсе, Венере или другом космическом объекте вряд ли получится. Зато есть бактерии, которые выживают в сложных условиях при высоких и низких температурах.
Майкл Доудинг убежден, инопланетяне реально существуют, но это не зеленью человечки, а микроорганизмы.
Стоит отметить, что ранее НЛО заметили над домом, премьер-министра Индии Нарендра Моди.
Так, стало известно, что 67-летний Нарендра Моди был поражен, когда узнал, что над его домом 7 июня текущего года пролетел неопознанный объект, который является вероятно инопланетного происхождения.
Известно, что в то время индийский премьер-министр Нарендра Моди находится в Чхаттисгарх и лично не видел НЛО на территории своего поместья.
Читайте также: Знаменитый уфолог признался, что его похищали инопланетяне
Сразу же после того, как НЛО был замечен, официальные лица спецзащиты вызвали полицию. Национальная оперативная группа безопасности, Центральные силы промышленной безопасности (СМССБ), администрация аэропорта Дели и представители контроля воздушного движения также немедленно вступили в действие. Однако к тому времени НЛО уже исчез.
Лектор из Южной Дакоты Майкл Доудинг высказал свое мнение о пришельцах. Многие предполагают, что представители внеземных цивилизаций являются зелеными человечками, но на самом деле это не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
По мнению американских экспертов, инопланетяне действительно существуют. Они выглядят не так, как принято считать в современном обществе. Человек - это один из представителей биологического вида. Он довольно требователен к окружающей среде.Люди не могут жить при экстремальных температурах. Существуют организмы, которые более приспособлены к жизни в плохих условиях. Их можно встретить даже на Земле. В неблагоприятной средой обитания имеются в виду гидротермальные отверстия, дно озер и ледники. Ученые обнаружили там бактерии.
Эксперты убеждены, на других планетах в кислотных средах, жарких или холодных местах тоже есть микроорганизмы. Существ, подобных человеку, обнаружить на Марсе, Венере или другом космическом объекте вряд ли получится. Зато есть бактерии, которые выживают в сложных условиях при высоких и низких температурах.
Майкл Доудинг убежден, инопланетяне реально существуют, но это не зеленью человечки, а микроорганизмы.
Стоит отметить, что ранее НЛО заметили над домом, премьер-министра Индии Нарендра Моди.
Так, стало известно, что 67-летний Нарендра Моди был поражен, когда узнал, что над его домом 7 июня текущего года пролетел неопознанный объект, который является вероятно инопланетного происхождения.
Известно, что в то время индийский премьер-министр Нарендра Моди находится в Чхаттисгарх и лично не видел НЛО на территории своего поместья.
Читайте также: Знаменитый уфолог признался, что его похищали инопланетяне
Сразу же после того, как НЛО был замечен, официальные лица спецзащиты вызвали полицию. Национальная оперативная группа безопасности, Центральные силы промышленной безопасности (СМССБ), администрация аэропорта Дели и представители контроля воздушного движения также немедленно вступили в действие. Однако к тому времени НЛО уже исчез.
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