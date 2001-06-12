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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»

В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»В магазине продавали "торт" со странными ингредиентами.

Пользователи сети подняли на смех торт, который изготовили на территории временно оккупированной Луганской области – в "ЛНР", передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.u.

Торт называется "Вишневый сад", но в него входят очень странные как для такого изделия ингредиенты, - это видно на фотографии, размещенной в Twitter Fashik Donetskiy.

"Вишневый сад" состоит из зелени, моркови, сахара, специй для моркови корейской, фасоли и т.д. Цена торта собственного производства "ЛНР" составляет 310 грн.

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"Это торт?", "Дайте два, я тёщу покормлю", "Просто это традиционная "ЛНРовская" кухня. Все рецепты скрепные", "А почему не Морковный огород?" - прокомментировали фото пользователи сети.
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 Теги: ЛНР, супермаркет

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Сегодня, 14:46 » Автор: Анна Мартынова
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