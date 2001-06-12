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Раздел: Курьезы  
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Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овце

Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овцеВ больнице сделали необычное фото.

В социальных сетях пользователи опубликовали фото, на котором видно, что медицинское учреждение охраняет сторожевая овца, передает Хроника.инфо со ссылкой на akzent.zp.ua.

Речь идет об Областном центре профилактики и борьбы со СПИДом, который расположен в Днепровском районе города.

«Специализированному учреждению — спецохрана. Запорожский Областной центр СПИД. На посту Сторожевая овечка Добролюбова, 23″ — написал автор поста.

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Отметим, что овечья кровь также используется для диагностики сифилиса. Возможно с этим и связано пребывание овцы в медучреждении.

Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овце
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 Теги: Запорожье, овца

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Сегодня, 16:01 » Автор: Анна Мартынова
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Олег12  
Сегодня, 16:14

Это не просто овца, а спидозный баран.

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