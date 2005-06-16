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Раздел: Курьезы  
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В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до 25-летия

В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до 25-летияМальчик и роженица чувствуют себя отлично.

В Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик. Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями «Шарль де Голль» / «Этуаль» и «Насьон», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.

Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.

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Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит младенцу бесплатное пользование поездами сети RER до достижения 25-летия.
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 Теги: метро, Париж

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Сегодня, 10:53 » Автор: Анна Мартынова
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