Раздел: Курьезы
В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до 25-летия
Мальчик и роженица чувствуют себя отлично.
В Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик. Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями «Шарль де Голль» / «Этуаль» и «Насьон», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.
Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.
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Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит младенцу бесплатное пользование поездами сети RER до достижения 25-летия.
В Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик. Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями «Шарль де Голль» / «Этуаль» и «Насьон», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.
Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит младенцу бесплатное пользование поездами сети RER до достижения 25-летия.
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