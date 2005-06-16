В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до 25-летия

Мальчик и роженица чувствуют себя отлично.



В Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик. Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями «Шарль де Голль» / «Этуаль» и «Насьон», сообщает



Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.



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Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит младенцу бесплатное пользование поездами сети RER до достижения 25-летия. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик. Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями «Шарль де Голль» / «Этуаль» и «Насьон», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит младенцу бесплатное пользование поездами сети RER до достижения 25-летия.



