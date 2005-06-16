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Раздел: Курьезы  
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«Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением

«Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечениемБоевики придумали сомнительный способ развлечься.

Украинцев в интернет-сети насмешили «развлечения» террористов с оккупированного Донбасса, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net

Соответствующее фото опубликовал блогер «Fashik Donetskiy» на своей странице в соцсети.

«Они лишены ума», — отметил он.

Следует уточнить, что на самом снимке можно заметить боевиков, которые решили проверить на крепость ведро. Для этого один из них одел его на голову, а второй взял в руки кувалду.

«Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением


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Происшествие вызвало бурную реакцию среди пользователей интернет-сети.

«учебное пособие», «бей бей, вложи всю силу. А мы будем аплодировать», «кувалду в нос и новорос», «удобрение», «это природный отбор», «они эксперимент проводят. Зашелестит ли вата, которой наполнен этот череп», «биомусор», «остатки мозга высохли», «хоть бы не промазал», «все правильно делают», — пишут они.

«Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
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 Теги: боевики, развлечения

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Сегодня, 12:09 » Автор: Анна Мартынова
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