Раздел: Курьезы
«Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
Боевики придумали сомнительный способ развлечься.
Украинцев в интернет-сети насмешили «развлечения» террористов с оккупированного Донбасса, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net
Соответствующее фото опубликовал блогер «Fashik Donetskiy» на своей странице в соцсети.
«Они лишены ума», — отметил он.
Следует уточнить, что на самом снимке можно заметить боевиков, которые решили проверить на крепость ведро. Для этого один из них одел его на голову, а второй взял в руки кувалду.
Читайте также: Боевики «ДНР» насмешили Сеть уроком «патриотического» воспитания
Происшествие вызвало бурную реакцию среди пользователей интернет-сети.
«учебное пособие», «бей бей, вложи всю силу. А мы будем аплодировать», «кувалду в нос и новорос», «удобрение», «это природный отбор», «они эксперимент проводят. Зашелестит ли вата, которой наполнен этот череп», «биомусор», «остатки мозга высохли», «хоть бы не промазал», «все правильно делают», — пишут они.
Украинцев в интернет-сети насмешили «развлечения» террористов с оккупированного Донбасса, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net
Соответствующее фото опубликовал блогер «Fashik Donetskiy» на своей странице в соцсети.
«Они лишены ума», — отметил он.
Следует уточнить, что на самом снимке можно заметить боевиков, которые решили проверить на крепость ведро. Для этого один из них одел его на голову, а второй взял в руки кувалду.
Читайте также: Боевики «ДНР» насмешили Сеть уроком «патриотического» воспитания
Происшествие вызвало бурную реакцию среди пользователей интернет-сети.
«учебное пособие», «бей бей, вложи всю силу. А мы будем аплодировать», «кувалду в нос и новорос», «удобрение», «это природный отбор», «они эксперимент проводят. Зашелестит ли вата, которой наполнен этот череп», «биомусор», «остатки мозга высохли», «хоть бы не промазал», «все правильно делают», — пишут они.
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