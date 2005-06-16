Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна

Такого еще не видели.



Свидетелю необычного зрелища не сразу удалось разбудить птицу, передает



Владелец птичьей фермы запечатлел странную картину во время сна одной из своих подопечных. Обитательница птичьего двора с комфортом устроилась в тазу с водой. Лежа кверху лапами, птица не подавала признаков жизни. Свидетелю необычной картины не сразу удалось разбудить курицу. Судя по кадрам видеоролика, птица явно была недовольна тем, что ее разбудили.



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Видеоролик был опубликован на странице вьетнамского развлекательного сообщества в Facebook.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Свидетелю необычного зрелища не сразу удалось разбудить птицу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии Владелец птичьей фермы запечатлел странную картину во время сна одной из своих подопечных. Обитательница птичьего двора с комфортом устроилась в тазу с водой. Лежа кверху лапами, птица не подавала признаков жизни. Свидетелю необычной картины не сразу удалось разбудить курицу. Судя по кадрам видеоролика, птица явно была недовольна тем, что ее разбудили.Видеоролик был опубликован на странице вьетнамского развлекательного сообщества в Facebook.



