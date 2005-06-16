Раздел: Курьезы
Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна
Такого еще не видели.
Свидетелю необычного зрелища не сразу удалось разбудить птицу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Владелец птичьей фермы запечатлел странную картину во время сна одной из своих подопечных. Обитательница птичьего двора с комфортом устроилась в тазу с водой. Лежа кверху лапами, птица не подавала признаков жизни. Свидетелю необычной картины не сразу удалось разбудить курицу. Судя по кадрам видеоролика, птица явно была недовольна тем, что ее разбудили.
Читайте также: Эта бездомная бабушка прославилась на весь мир. Фото
Видеоролик был опубликован на странице вьетнамского развлекательного сообщества в Facebook.
Свидетелю необычного зрелища не сразу удалось разбудить птицу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Владелец птичьей фермы запечатлел странную картину во время сна одной из своих подопечных. Обитательница птичьего двора с комфортом устроилась в тазу с водой. Лежа кверху лапами, птица не подавала признаков жизни. Свидетелю необычной картины не сразу удалось разбудить курицу. Судя по кадрам видеоролика, птица явно была недовольна тем, что ее разбудили.
Читайте также: Эта бездомная бабушка прославилась на весь мир. Фото
Видеоролик был опубликован на странице вьетнамского развлекательного сообщества в Facebook.
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