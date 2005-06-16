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Раздел: Курьезы  
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Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных

Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животныхМило и забавно.

Принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их сына принца Джорджа сравнили с собаками разных пород, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.uа.

Редакторы издания Tatler заметили сходство членов королевской семьи Великобритании с некоторыми животными. Разумеется, журналисты не смогли пройти мимо такого открытия и решили поделиться своими наблюдениями с читателями.

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По их мнению, королева Елизавета II — стопроцентная ежиха, принц Чарльз выглядит точь-в-точь как коала, а принц Гарри в детстве — вылитый котик. Кроме того, Кейт Миддлтон сравнили с афганской борзой, принца Уильяма — с лабрадором, а их сына принца Джорджа — со щенком золотистого ретривера.

Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
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 Теги: двойники, животные

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Сегодня, 18:20 » Автор: Анна Мартынова
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