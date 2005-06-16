Раздел: Курьезы
Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
Мило и забавно.
Принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их сына принца Джорджа сравнили с собаками разных пород, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.uа.
Редакторы издания Tatler заметили сходство членов королевской семьи Великобритании с некоторыми животными. Разумеется, журналисты не смогли пройти мимо такого открытия и решили поделиться своими наблюдениями с читателями.
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По их мнению, королева Елизавета II — стопроцентная ежиха, принц Чарльз выглядит точь-в-точь как коала, а принц Гарри в детстве — вылитый котик. Кроме того, Кейт Миддлтон сравнили с афганской борзой, принца Уильяма — с лабрадором, а их сына принца Джорджа — со щенком золотистого ретривера.
Принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их сына принца Джорджа сравнили с собаками разных пород, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.uа.
Редакторы издания Tatler заметили сходство членов королевской семьи Великобритании с некоторыми животными. Разумеется, журналисты не смогли пройти мимо такого открытия и решили поделиться своими наблюдениями с читателями.
Читайте также: Забавные двойники звезд из мира животных
По их мнению, королева Елизавета II — стопроцентная ежиха, принц Чарльз выглядит точь-в-точь как коала, а принц Гарри в детстве — вылитый котик. Кроме того, Кейт Миддлтон сравнили с афганской борзой, принца Уильяма — с лабрадором, а их сына принца Джорджа — со щенком золотистого ретривера.
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