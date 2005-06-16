Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных

Мило и забавно.



Принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их сына принца Джорджа сравнили с собаками разных пород, передает



Редакторы издания Tatler заметили сходство членов королевской семьи Великобритании с некоторыми животными. Разумеется, журналисты не смогли пройти мимо такого открытия и решили поделиться своими наблюдениями с читателями.



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По их мнению, королева Елизавета II — стопроцентная ежиха, принц Чарльз выглядит точь-в-точь как коала, а принц Гарри в детстве — вылитый котик. Кроме того, Кейт Миддлтон сравнили с афганской борзой, принца Уильяма — с лабрадором, а их сына принца Джорджа — со щенком золотистого ретривера.















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их сына принца Джорджа сравнили с собаками разных пород, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.uа Редакторы издания Tatler заметили сходство членов королевской семьи Великобритании с некоторыми животными. Разумеется, журналисты не смогли пройти мимо такого открытия и решили поделиться своими наблюдениями с читателями.По их мнению, королева Елизавета II — стопроцентная ежиха, принц Чарльз выглядит точь-в-точь как коала, а принц Гарри в детстве — вылитый котик. Кроме того, Кейт Миддлтон сравнили с афганской борзой, принца Уильяма — с лабрадором, а их сына принца Джорджа — со щенком золотистого ретривера.



