Раздел: Курьезы
Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем
Им остается только позавидовать.
Есть люди, которым хронически везет: им достаются арбузы без косточек и сразу 2 иллюминатора в самолете, а если они роняют свой телефон на канализационную решетку, он не проваливается в щель, как у всех нормальных людей, а падает сверху и даже не разбивается. Хорошо было бы раскрыть секрет этих везунчиков, а пока давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлена настоящая удача в концентрированном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали доказательства того, что у госпожи удачи определенно есть свои любимчики.
«Сегодня я сорвал арбузный джекпот»
«Прикрепил деньги на магнит к боковой стенке сейфа. Вор вскрыл его, но ничего не заметил»
Когда самый большой страх в твоей жизни осуществился, но все закончилось хорошо
«В самолете мне досталось целых 2 иллюминатора»
«Я слышал, как оно покатилось к краю стола, и приготовился убирать беспорядок, но...»
«Мне попалась клубника размером с мою ладонь»
Еще бы пара сантиметров, и...
«Мне попалось редкое яблоко»
Огромный тунец
«Лучшее утро понедельника из всех, что у меня были»
Этот телефон спас своего владельца от бензопилы
«Вернулась домой как раз вовремя»
Мелочь, а приятно
Джекпот
Кажется, пора купить лотерейный билет
Когда ангел-хранитель работает в поте лица
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
«Эти монеты в нагрудном кармане моего дедушки спасли его от смерти в Первую мировую войну»
Есть люди, которым хронически везет: им достаются арбузы без косточек и сразу 2 иллюминатора в самолете, а если они роняют свой телефон на канализационную решетку, он не проваливается в щель, как у всех нормальных людей, а падает сверху и даже не разбивается. Хорошо было бы раскрыть секрет этих везунчиков, а пока давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлена настоящая удача в концентрированном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали доказательства того, что у госпожи удачи определенно есть свои любимчики.
«Сегодня я сорвал арбузный джекпот»
«Прикрепил деньги на магнит к боковой стенке сейфа. Вор вскрыл его, но ничего не заметил»
Когда самый большой страх в твоей жизни осуществился, но все закончилось хорошо
«В самолете мне досталось целых 2 иллюминатора»
«Я слышал, как оно покатилось к краю стола, и приготовился убирать беспорядок, но...»
«Мне попалась клубника размером с мою ладонь»
Еще бы пара сантиметров, и...
«Мне попалось редкое яблоко»
Огромный тунец
«Лучшее утро понедельника из всех, что у меня были»
Этот телефон спас своего владельца от бензопилы
«Вернулась домой как раз вовремя»
Мелочь, а приятно
Джекпот
Кажется, пора купить лотерейный билет
Когда ангел-хранитель работает в поте лица
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
«Эти монеты в нагрудном кармане моего дедушки спасли его от смерти в Первую мировую войну»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
87
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем
- В Раде отложили решение о запуске Антикоррупционного суда
- Улетные фотки, вызывающие множество вопросов
- Так выглядят «двойники» королевской семьи из мира животных
- ЧМ-2018: радует, что среди болельщиков нет лидеров западных стран
- Канадку не на шутку перепугал призрак ее умершей собаки
- Спящий на посту представитель ОБСЕ вызвал массу насмешек
- Число пострадавших в ходе столкновений у Рады возросло
- «Мордор» необходимо уничтожить
- Боевики подожгли склад боеприпасов на Донбассе
- Новый курс на Венесуэлу
- Вечер удался: этих ежиков пришлось лечить от похмелья
- Протестующие у Рады начали постепенно расходиться
- В які ігри грають українці
- Не будем мешать Путину
- Силы зла в России гораздо изобретательнее
- Курица прославилась на весь мир, выбрав необычное место для сна
- После тяжелой болезни умер Иван Драч
- Головна біда України – депутати з дефіцитом йоду
- Любити дітей і батьків треба рівнозначно
- «Природный отбор»: боевики насмешили Сеть сомнительным развлечением
- Госдеп приравнял Крым и Чечню
- Форму забыл надеть: Сеть потешается над нелепой фоткой боевиков «ДНР»
- Боевики в Донецке создали «концлагерь»
- Борьба с ЛГБТ – удобная повестка для авторитарного режима
- В Париже мальчик родился в метро, обеспечив себя бесплатным проездным до
- Миссия ОБСЕ сообщила об оружии сепаратистов на Донбассе
- Антикоррупционный президент и напряженный премьер
- Британец случайно заснял на камеру «полтергейст»
- "Ростов поплыл": чем "аукнулось" отсутствие биотуалетов на ЧМ-2018
Оставьте свой комментарий