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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всемИм остается только позавидовать.

Есть люди, которым хронически везет: им достаются арбузы без косточек и сразу 2 иллюминатора в самолете, а если они роняют свой телефон на канализационную решетку, он не проваливается в щель, как у всех нормальных людей, а падает сверху и даже не разбивается. Хорошо было бы раскрыть секрет этих везунчиков, а пока давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлена настоящая удача в концентрированном виде, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали доказательства того, что у госпожи удачи определенно есть свои любимчики.

«Сегодня я сорвал арбузный джекпот»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


«Прикрепил деньги на магнит к боковой стенке сейфа. Вор вскрыл его, но ничего не заметил»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


Когда самый большой страх в твоей жизни осуществился, но все закончилось хорошо

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


«В самолете мне досталось целых 2 иллюминатора»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


«Я слышал, как оно покатилось к краю стола, и приготовился убирать беспорядок, но...»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


«Мне попалась клубника размером с мою ладонь»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


Еще бы пара сантиметров, и...

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


«Мне попалось редкое яблоко»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


Огромный тунец

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


«Лучшее утро понедельника из всех, что у меня были»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


Этот телефон спас своего владельца от бензопилы

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


«Вернулась домой как раз вовремя»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


Мелочь, а приятно

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


Джекпот

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


Кажется, пора купить лотерейный билет

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


Когда ангел-хранитель работает в поте лица

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем


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«Эти монеты в нагрудном кармане моего дедушки спасли его от смерти в Первую мировую войну»

Забавные фотки людей, которым удача «улыбается» во всем
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 Теги: приколы, удача

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Сегодня, 20:20 » Автор: Анна Мартынова
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