Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах

Они все такие разные.



Женщина за рулем — уже давно не редкость, и стереотип о том, что они не умеют водить, давно устарел. И хоть у каждой свой стиль вождения, свои особые навыки или моменты, которые никак не поддаются логике, есть типы водителей в юбке, которые можно встретить на дорогах любого уголка планеты. И эти комиксы наглядно показывают каждый из них, передает



Вот иллюстрации о том, какие девушки за рулем встречаются нам каждый день.



1. Терпеливая







2. «Шумахер»







3. Цезарь в юбке







4. Непредсказуемая







5. Дотошная







6. Нечаянная







7. Гроза дорог







8. Автоселфи-леди







9. Байкерша







10. Матерая







11. Тихоня







12. Мнительная







Читайте также: Диалоги животных в прикольных комиксах



13. Нормальная







Кого еще вы бы добавили в этот список?



Иллюстратор Alena Sofronova Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Женщина за рулем — уже давно не редкость, и стереотип о том, что они не умеют водить, давно устарел. И хоть у каждой свой стиль вождения, свои особые навыки или моменты, которые никак не поддаются логике, есть типы водителей в юбке, которые можно встретить на дорогах любого уголка планеты. И эти комиксы наглядно показывают каждый из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Вот иллюстрации о том, какие девушки за рулем встречаются нам каждый день.1. Терпеливая2. «Шумахер»3. Цезарь в юбке4. Непредсказуемая5. Дотошная6. Нечаянная7. Гроза дорог8. Автоселфи-леди9. Байкерша10. Матерая11. Тихоня12. Мнительная13. НормальнаяКого еще вы бы добавили в этот список?Иллюстратор Alena Sofronova



