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Раздел: Курьезы  
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Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксахОни все такие разные.

Женщина за рулем — уже давно не редкость, и стереотип о том, что они не умеют водить, давно устарел. И хоть у каждой свой стиль вождения, свои особые навыки или моменты, которые никак не поддаются логике, есть типы водителей в юбке, которые можно встретить на дорогах любого уголка планеты. И эти комиксы наглядно показывают каждый из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Вот иллюстрации о том, какие девушки за рулем встречаются нам каждый день.

1. Терпеливая

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


2. «Шумахер»

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


3. Цезарь в юбке

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


4. Непредсказуемая

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


5. Дотошная

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


6. Нечаянная

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


7. Гроза дорог

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


8. Автоселфи-леди

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


9. Байкерша

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


10. Матерая

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


11. Тихоня

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


12. Мнительная

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


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13. Нормальная

Тринадцать видов девушек за рулем в прикольных комиксах


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Иллюстратор Alena Sofronova
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 Теги: комиксы, девушки

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Сегодня, 23:20 » Автор: Анна Мартынова
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