Раздел: Курьезы
В кафе на Донбассе оригинально посмеялись над оккупантами
Необычное меню видели в Святогорске.
В Святогорске, недалеко от Славянска Донецкой области, владельцы кафе метко потроллили российских оккупантов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом говорится на странице "Вася Барабаненко" в Twitter.
Так, в меню кафе указано, что "щи (русская национальная еда) нет и не будет".
"Щи могут быть, когда помоют посуду…", - говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что снимок активно комментируют в сети.
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"Мариуполю еще учиться и учиться", "Отличный пример", - пишут в интернете.
В Святогорске, недалеко от Славянска Донецкой области, владельцы кафе метко потроллили российских оккупантов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом говорится на странице "Вася Барабаненко" в Twitter.
Так, в меню кафе указано, что "щи (русская национальная еда) нет и не будет".
"Щи могут быть, когда помоют посуду…", - говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что снимок активно комментируют в сети.
Читайте также: Соцсети посмеялись над снимком «загнивающего» Запада
"Мариуполю еще учиться и учиться", "Отличный пример", - пишут в интернете.
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