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Раздел: Курьезы  
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В кафе на Донбассе оригинально посмеялись над оккупантами

В кафе на Донбассе оригинально посмеялись над оккупантамиНеобычное меню видели в Святогорске.

В Святогорске, недалеко от Славянска Донецкой области, владельцы кафе метко потроллили российских оккупантов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом говорится на странице "Вася Барабаненко" в Twitter.

Так, в меню кафе указано, что "щи (русская национальная еда) нет и не будет".

"Щи могут быть, когда помоют посуду…", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что снимок активно комментируют в сети.

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"Мариуполю еще учиться и учиться", "Отличный пример", - пишут в интернете.

В кафе на Донбассе оригинально посмеялись над оккупантами
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 Теги: Донбасс, кафе

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Сегодня, 11:50 » Автор: Анна Мартынова
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