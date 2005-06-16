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Раздел: Курьезы  
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В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороны

В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороныМужчину считали погибшим.

Житель маленькой парагвайской деревни Санта-Тереса вернулся домой после трехдневного отсутствия и обнаружил, что безутешная родня оплакивает его смерть, готовясь к похоронам, передает Хроника.инфо со ссылкой на ББС.

20-летнего Хуана Рамона Альфонсо Пенайо в последний раз видели в четверг, когда он ушел из дома на границе с Бразилией.

В районе деревни орудует несколько банд наркодилеров, и когда Пенайо не вернулся домой в оговоренные сроки, его семья решила, что молодой человек погиб, и обратилась в полицию.

Правоохранители сообщили, что обнаружили изуродованное тело молодого мужчины с похожими приметами, и семья Хуана Рамона решила, что это он.

Родственники организовали панихиду и оплакивали парня над гробом, в котором, как они считали, лежали его останки.

Их удивлению не было предела, когда к гробу подошел живой Пенайо.

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После его удивительного возвращения обугленное тело вернули в морг. Местные чиновники сообщили, что, если тело не идентифицируют, покойника похоронят с табличкой NN (nomen nescio), что на латыни означает "имя неизвестно".

Где был Пенайо в течение трех дней, и что он делал в это время - неизвестно.
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 Теги: Парагвай, похороны

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Сегодня, 15:27 » Автор: Анна Мартынова
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