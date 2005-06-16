Раздел: Курьезы
В Парагвае мужчина "обрадовал" семью, явившись на свои похороны
Мужчину считали погибшим.
Житель маленькой парагвайской деревни Санта-Тереса вернулся домой после трехдневного отсутствия и обнаружил, что безутешная родня оплакивает его смерть, готовясь к похоронам, передает Хроника.инфо со ссылкой на ББС.
20-летнего Хуана Рамона Альфонсо Пенайо в последний раз видели в четверг, когда он ушел из дома на границе с Бразилией.
В районе деревни орудует несколько банд наркодилеров, и когда Пенайо не вернулся домой в оговоренные сроки, его семья решила, что молодой человек погиб, и обратилась в полицию.
Правоохранители сообщили, что обнаружили изуродованное тело молодого мужчины с похожими приметами, и семья Хуана Рамона решила, что это он.
Родственники организовали панихиду и оплакивали парня над гробом, в котором, как они считали, лежали его останки.
Их удивлению не было предела, когда к гробу подошел живой Пенайо.
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После его удивительного возвращения обугленное тело вернули в морг. Местные чиновники сообщили, что, если тело не идентифицируют, покойника похоронят с табличкой NN (nomen nescio), что на латыни означает "имя неизвестно".
Где был Пенайо в течение трех дней, и что он делал в это время - неизвестно.
Житель маленькой парагвайской деревни Санта-Тереса вернулся домой после трехдневного отсутствия и обнаружил, что безутешная родня оплакивает его смерть, готовясь к похоронам, передает Хроника.инфо со ссылкой на ББС.
20-летнего Хуана Рамона Альфонсо Пенайо в последний раз видели в четверг, когда он ушел из дома на границе с Бразилией.
В районе деревни орудует несколько банд наркодилеров, и когда Пенайо не вернулся домой в оговоренные сроки, его семья решила, что молодой человек погиб, и обратилась в полицию.
Правоохранители сообщили, что обнаружили изуродованное тело молодого мужчины с похожими приметами, и семья Хуана Рамона решила, что это он.
Родственники организовали панихиду и оплакивали парня над гробом, в котором, как они считали, лежали его останки.
Их удивлению не было предела, когда к гробу подошел живой Пенайо.
Читайте также: В Индии мыши уничтожили миллион, забравшись в банкомат
После его удивительного возвращения обугленное тело вернули в морг. Местные чиновники сообщили, что, если тело не идентифицируют, покойника похоронят с табличкой NN (nomen nescio), что на латыни означает "имя неизвестно".
Где был Пенайо в течение трех дней, и что он делал в это время - неизвестно.
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