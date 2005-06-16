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Раздел: Курьезы  
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Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов

Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотовЛучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Секс по телефону по-одесски.

- Мадам, угадайте, что я сейчас держу в руке?

- Ой, я вас умоляю! Шо путного можно держать в одной руке?

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Женщин, требующих с мужей шубу, предлагаю называть норкозависимыми.

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Жена встала с утра на весы и задумчиво так сказала:

- Что-то я давно не подстригалась.

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Вот что значит сенсорный телефон... Кошка, обнюхивая его, сделала 3 снимка, отправила 5 сообщений и вызвала наряд полиции.

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- Это вы убили его.

- Вы ничего не докажете!

- 50 селфи на фоне трупа!

- О, вы подписаны на мою страничку.

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Я не держу ни на кого зла, я его сразу на всех вымещаю.

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Традиционно самые крупные взятки получают борцы с коррупцией.

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Вчера постирал брюки. Теперь у меня есть чистые брюки, чистый мобильный телефон и небольшой опыт отмывания денег.

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Для меня единственный действенный способ экономии денег - это спать как можно больше.

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- Самая глупая мечта детства?

- Стать взрослым.
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 Теги: анекдоты, подборка

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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