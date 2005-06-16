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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам

Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжамДаже звезды этим "грешат".

Примеры провального макияжа простых девушек и знаменитостей, на который даже больно смотреть. Некоторые девушки готовы часами проводить в ванной или у зеркала, но к сожалению, довольно часто что-то идет не так. Но некоторые совершают грубые ошибки, о которых нам красноречиво напоминают фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Впрочем от провального мейк-апа не застрахованные даже голливудские знаменитости, за стилем которых следят и визажисты, и стилисты, и парикмахеры! Интересно, куда эти "блюстители моды и красоты" смотрели, когда готовили знаменитостей к очередному выходу в свет? В общем, сейчас все поймете

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Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
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 Теги: макияж, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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