Раздел: Курьезы
Смешные фотки девушек, не "дружащих" с макияжам
Даже звезды этим "грешат".
Примеры провального макияжа простых девушек и знаменитостей, на который даже больно смотреть. Некоторые девушки готовы часами проводить в ванной или у зеркала, но к сожалению, довольно часто что-то идет не так. Но некоторые совершают грубые ошибки, о которых нам красноречиво напоминают фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Впрочем от провального мейк-апа не застрахованные даже голливудские знаменитости, за стилем которых следят и визажисты, и стилисты, и парикмахеры! Интересно, куда эти "блюстители моды и красоты" смотрели, когда готовили знаменитостей к очередному выходу в свет? В общем, сейчас все поймете
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Примеры провального макияжа простых девушек и знаменитостей, на который даже больно смотреть. Некоторые девушки готовы часами проводить в ванной или у зеркала, но к сожалению, довольно часто что-то идет не так. Но некоторые совершают грубые ошибки, о которых нам красноречиво напоминают фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Впрочем от провального мейк-апа не застрахованные даже голливудские знаменитости, за стилем которых следят и визажисты, и стилисты, и парикмахеры! Интересно, куда эти "блюстители моды и красоты" смотрели, когда готовили знаменитостей к очередному выходу в свет? В общем, сейчас все поймете
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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