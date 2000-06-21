» » Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Раздел: Курьезы  
0

Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram

Кот с необычным окрасом стал звездой InstagramОн - само очарование.

Милые снимки Альберта - коротконогого котика породы манчкин. В наше время домашние животные могут стать успешными и знаменитыми в сети только лишь благодаря своей внешности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Вот и этот кот по кличке Альберт сумел собрать более 450 000 подписчиков, которые регулярно следят за его жизнью.

Читайте также: Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой

Мало того что Альберт очень красив, так он еще и любит красиво жить и обожает модные наряды, что и обеспечивает ему такую популярность в сети.

Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Кот с необычным окрасом стал звездой Instagram
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кот, Instagram

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
     161
     0

Похожие новости по теме

Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой Сомнительные законы Путина высмеяли новой карикатурой

Новая работа Сергея Елкина.

Еж-путешественник стал новой звездой Instagram Еж-путешественник стал новой звездой Instagram

Он - само очарование.

Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram Очень эмоциональный кот стал новой звездой Instagram

Он - само очарование.

Этот забавный щенок стал новой звездой Сети Этот забавный щенок стал новой звездой Сети

Этот милейший щенок помски по кличке Норман очень популярен.

Кот, похожий на Эйнштейна, стал новой звездой Интернета Кот, похожий на Эйнштейна, стал новой звездой Интернета

Благодаря своему хмурому и презрительному выражению мордочки и особой шерсти питомец породы селкирк-рекс покорил Instagram.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх