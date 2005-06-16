Раздел: Курьезы
«Квартал 95» показал свою версию «Марша равенства»
Пародия от известных комиков.
Юмористическая студия "Квартал 95" представила альтернативную версию ЛГБТ-прайда под названием "Последствия гей-парада в Киеве". Комики подготовили несколько номеров, в которых обыграли болезненные для общества вопросы, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В первой юмористической зарисовке гей Семен Чпок из Мукачева рассказал, что сменить ориентацию его заставило то, что он заснул на лавочке перед проведением прайда.
Герой второго номера – Тамбовский Волк. Он рассуждал на тему того, что для КиевПрайда-2018 собрали около 5000 полицейских.
"Наверно планировали присутствовать очень важные люди", - предположил он.
Евгений Житков отметил возрастающую агрессивность всевозможных "ярких меньшинств" против серой массы, которая ест мясо, занимается любовью с противоположным полом, и не подает в суд о сексуальных домогательствах, если женщине подали руку при выходе из транспорта.
Он предложил всем этим людям тоже устроить собрание с защитой из 3000 полицейских.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Актеры студии показали настоящий, по их мнению, гей-парад, на котором собрались те люди, которых мы встречаем ежедневно.
Юмористическая студия "Квартал 95" представила альтернативную версию ЛГБТ-прайда под названием "Последствия гей-парада в Киеве". Комики подготовили несколько номеров, в которых обыграли болезненные для общества вопросы, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В первой юмористической зарисовке гей Семен Чпок из Мукачева рассказал, что сменить ориентацию его заставило то, что он заснул на лавочке перед проведением прайда.
Герой второго номера – Тамбовский Волк. Он рассуждал на тему того, что для КиевПрайда-2018 собрали около 5000 полицейских.
"Наверно планировали присутствовать очень важные люди", - предположил он.
Евгений Житков отметил возрастающую агрессивность всевозможных "ярких меньшинств" против серой массы, которая ест мясо, занимается любовью с противоположным полом, и не подает в суд о сексуальных домогательствах, если женщине подали руку при выходе из транспорта.
Он предложил всем этим людям тоже устроить собрание с защитой из 3000 полицейских.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Актеры студии показали настоящий, по их мнению, гей-парад, на котором собрались те люди, которых мы встречаем ежедневно.
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