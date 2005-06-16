Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом

Им предстоит еще длинный путь.



Забавный случай произошел на этом чемпионате мира с футбольными болельщиками из Китая, которые приехали на Мундиаль несмотря на то, что их команда здесь и не играет, передает



О проблемах китайцев с посадкой на поезд, рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.



"В Волгограде 19 июня, доложили мне, болельщик из Китая не мог найти свой поезд в расписании. Было начало первого ночи, в 01.37 у него было отправление по билету.



Сначала тоже пытались найти поезд в расписании, отыскать не смогли. Посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, что он должен был ехать по билету из Вологды, а находился в этот момент в Волгограде.



Следом за ним подошли две дамы, тоже из Китая, с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около тысячи километров друг от дружки, но иностранным болельщикам не всегда можно это понять самим", - сказал министр.



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Болельщикам указали на ошибку, решили проблему и посадили на другой поезд.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Забавный случай произошел на этом чемпионате мира с футбольными болельщиками из Китая, которые приехали на Мундиаль несмотря на то, что их команда здесь и не играет, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua О проблемах китайцев с посадкой на поезд, рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих."В Волгограде 19 июня, доложили мне, болельщик из Китая не мог найти свой поезд в расписании. Было начало первого ночи, в 01.37 у него было отправление по билету.Сначала тоже пытались найти поезд в расписании, отыскать не смогли. Посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, что он должен был ехать по билету из Вологды, а находился в этот момент в Волгограде.Следом за ним подошли две дамы, тоже из Китая, с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около тысячи километров друг от дружки, но иностранным болельщикам не всегда можно это понять самим", - сказал министр.Болельщикам указали на ошибку, решили проблему и посадили на другой поезд.



