Раздел: Курьезы
Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом
Им предстоит еще длинный путь.
Забавный случай произошел на этом чемпионате мира с футбольными болельщиками из Китая, которые приехали на Мундиаль несмотря на то, что их команда здесь и не играет, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
О проблемах китайцев с посадкой на поезд, рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"В Волгограде 19 июня, доложили мне, болельщик из Китая не мог найти свой поезд в расписании. Было начало первого ночи, в 01.37 у него было отправление по билету.
Сначала тоже пытались найти поезд в расписании, отыскать не смогли. Посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, что он должен был ехать по билету из Вологды, а находился в этот момент в Волгограде.
Следом за ним подошли две дамы, тоже из Китая, с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около тысячи километров друг от дружки, но иностранным болельщикам не всегда можно это понять самим", - сказал министр.
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Болельщикам указали на ошибку, решили проблему и посадили на другой поезд.
Забавный случай произошел на этом чемпионате мира с футбольными болельщиками из Китая, которые приехали на Мундиаль несмотря на то, что их команда здесь и не играет, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
О проблемах китайцев с посадкой на поезд, рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"В Волгограде 19 июня, доложили мне, болельщик из Китая не мог найти свой поезд в расписании. Было начало первого ночи, в 01.37 у него было отправление по билету.
Сначала тоже пытались найти поезд в расписании, отыскать не смогли. Посмотрели внимательнее на билет, и оказалось, что он должен был ехать по билету из Вологды, а находился в этот момент в Волгограде.
Следом за ним подошли две дамы, тоже из Китая, с той же самой проблемой. Им объяснили, что Вологда и Волгоград находятся на расстоянии около тысячи километров друг от дружки, но иностранным болельщикам не всегда можно это понять самим", - сказал министр.
Читайте также: Прикольные товары, которые могли сделать лишь китайцы
Болельщикам указали на ошибку, решили проблему и посадили на другой поезд.
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