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Раздел: Курьезы  
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Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого

Неудачные фотки животных, способные насмешить каждогоНе каждый может так скривиться.

Фотографии животных почти всегда получаются идеальными. Признайтесь, вы тоже не раз завидовали своему питомцу, который умудряется чертовски фотогенично поднять лапку. Однако и у зверушек случаются проколы из разряда «фото на паспорт». Как и люди, животные порой выглядят на снимках ужасно нелепо: их просто-напросто застали врасплох за глупым занятием или сфотографировали, когда они не были готовы к фотосессии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали снимки, при виде которых невольно закрадывается подозрение: «А так ли уж умен мой пес?»

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Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
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 Теги: животные, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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