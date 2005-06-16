Раздел: Курьезы
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Они способны "сломать" мозг.
Оптические иллюзии случаются с каждыми. Глаза видят одно, а мозг представляет себе другое. В итоге приходится смотреть на предмет заново, чтобы удостовериться, что вы не сошли с ума, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Мы собрали 17 оптических иллюзий, которые могут обмануть даже самого внимательного.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Оптические иллюзии случаются с каждыми. Глаза видят одно, а мозг представляет себе другое. В итоге приходится смотреть на предмет заново, чтобы удостовериться, что вы не сошли с ума, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Мы собрали 17 оптических иллюзий, которые могут обмануть даже самого внимательного.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
86
0
Также советуем посмотреть
- Оптические иллюзии, способные развеселить любого
- Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния
- Прикольные фотки от людей с особенным воображением
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
- Смешные фотки собак, невероятно похожих на людей
- Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
- Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом
- «Квартал 95» показал свою версию «Марша равенства»
- Жебривский: при чем здесь аудит НАБУ
- Путина вновь высмеяли в соцсетях, поймав на лжи
- В Украине хотят разрешить блокировать сайты без решения суда
- Москалькова: госпожа генерал
- Трамп умудрился "унизить" Меркель с помощью конфет
- Радикали проти колишніх
- Сеть покорили игривые еноты из николаевского зоопарка
- В парламенте рассматривается важнейший Законопроект
- Боевики планируют провести принудительные антиукраинские митинги
- Зато уютно: в Австралии вомбат поселился в стиральной машинке
- Форум Тимошенко: с чем «выскочат» остальные
- Укрзализныця сообщила о диверсии на Полтавщине
- Как россиянину перейти в средний класс
- Боевики переместили блокпост на окраине Горловки, - ОБСЕ
- Ющенко знатно потроллил «нищую» Тимошенко
- Прекрасный пример двойных стандартов
- Нацполиция получила право контроля над таможенниками
- ЧМ-2018 в подборке смешных мемов
- Павел Жебривский как жертва
- Вместо душа: байкер придумал забавный способ использования мотоцикла
- Украина и дефолт: существуют ли риски
Оставьте свой комментарий