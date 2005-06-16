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Раздел: Курьезы  
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Оптические иллюзии, способные развеселить любого

Оптические иллюзии, способные развеселить любогоОни способны "сломать" мозг.

Оптические иллюзии случаются с каждыми. Глаза видят одно, а мозг представляет себе другое. В итоге приходится смотреть на предмет заново, чтобы удостовериться, что вы не сошли с ума, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Мы собрали 17 оптических иллюзий, которые могут обмануть даже самого внимательного.

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Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
Оптические иллюзии, способные развеселить любого
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 Теги: оптические иллюзии, прколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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