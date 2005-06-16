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Раздел: Курьезы  
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Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов

Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотовЛучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.

Что ты вообще можешь знать о жизни, если ты в мороз на рынке, стоя на картонке, штаны не примерял?!

***

Вниманию пассажиров! Рейс номер 412 не то чтобы задерживается, но и ждать его не стоит.

***

- Вас сегодня просто не узнать!
- Что, хорошо выгляжу?
- Не в этом дело. Вы кто?

***

Большинство электрических приборов потребляют меньше электричества в выключенном состоянии.

***

Можно заснуть вдвое быстрее, если считать по две овцы сразу.

***

Хочешь почувствовать себя звездой, сядь на ёлку.

***

Если внутренний голос говорит вам, что вы все сделали правильно, не обольщайтесь, возможно, это спам.

***

Пам'ятаю, коли я вперше побачив «Запорожець», дід відкрив спереду капот, кинув туди зв'язку дрів і поїхав. Довго я ще потім вважав, що «Запорожці» їздять на дровах.

***

Ось поясніть мені... Чому дмухнув вовк, а дах знесло у поросят?

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***

Йдуть через пустелю два верблюди, один говорить:
- Що б про нас люди не говорили, а пити-то хочеться!
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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