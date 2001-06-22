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Раздел: Курьезы  
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Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии

Забавные кадры из повседневной жизни жителей АзииДля Азии это - норма.

Азия — это очень колоритная часть света, в которой происходят странные вещи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Объяснить, почему все эти люди делают подобные вещи, порой бывает весьма проблематично.

Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
Забавные кадры из повседневной жизни жителей Азии
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 Теги: Азия, приколы

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Сегодня, 07:55 » Автор: Татьяна Ларина
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