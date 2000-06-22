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Раздел: Курьезы  
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"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников

"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускниковСмешные выпускники, которые поднимут вам настроение

Ну, отсмеялся народ над полупрозрачным выпускными платьями украинок, отсмеялся народ и от пьяных купаний в фонтанах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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В общем, смотрим, улыбаемся, возмущаемся.

"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
"До свидания, школа": самые смешные снимки выпускников
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 Теги: выпускной, выпускники

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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