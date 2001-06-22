Раздел: Курьезы
Угнанный в Германии 50-ти тонный кран нашли в Египте
Украденный в Германии строительный кран нашелся в Египте.
Пропавший в немецком Штутгарте мобильный строительный кран весом почти 50 тонн через три месяца обнаружился в Египте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Красный автомобиль весит 48 тонн, может двигаться со скоростью лишь до 55 км (в час), и, тем не менее, был украден. В Штутгарте воры украли в марте огромный мобильный кран со строительной площадки. Теперь, кажется, прояснилось, где оказался трофей. В Египте появился кран стоимостью 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе свидетель известил полицию, что видел в порту Александрии транспортное средство. Очевидно, он был доставлен туда по морю. Полиция пока не комментирует детали этого дела, но в том, что речь идет о том самом кране, не сомневается.
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Строительная компания, которой принадлежит кран, объявила вознаграждение в размере 5 тыс. евро за сведения о его местонахождении.
Пропавший в немецком Штутгарте мобильный строительный кран весом почти 50 тонн через три месяца обнаружился в Египте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Красный автомобиль весит 48 тонн, может двигаться со скоростью лишь до 55 км (в час), и, тем не менее, был украден. В Штутгарте воры украли в марте огромный мобильный кран со строительной площадки. Теперь, кажется, прояснилось, где оказался трофей. В Египте появился кран стоимостью 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе свидетель известил полицию, что видел в порту Александрии транспортное средство. Очевидно, он был доставлен туда по морю. Полиция пока не комментирует детали этого дела, но в том, что речь идет о том самом кране, не сомневается.
Читайте также: Под Киевом нашли угнанный элитный автомобиль
Строительная компания, которой принадлежит кран, объявила вознаграждение в размере 5 тыс. евро за сведения о его местонахождении.
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