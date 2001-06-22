Раздел: Курьезы
Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
Милые еноты повеселили всех
В Николаевском зоопарке показали будни веселой и непоседливой семьи енотов-полоскунов. Фотографии милых животных опубликованы на странице зверинца в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Nikolaev24.com.ua
«Родина єнотів-полоскунів. Невгамовні, веселі, непосидющі, завжди знайдуть собі пригоду!», –подписали работники зоопарка пост о енотах.
На снимках видно, как совсем маленькие еноты грызут дерево и что-то полощут в тазике. А вот их родители смотрят в объектив камеры с неким удивлением, а то и вовсе показывают фотографу зубки.
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Неудивительно, что за несколько часов фотографии с милыми животными смогли собрать полторы сотни лайков и немало перепостов. Вполне возможно, что после этого к семейству енотов в реальности гости будут ходить еще чаще.
В Николаевском зоопарке показали будни веселой и непоседливой семьи енотов-полоскунов. Фотографии милых животных опубликованы на странице зверинца в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Nikolaev24.com.ua
«Родина єнотів-полоскунів. Невгамовні, веселі, непосидющі, завжди знайдуть собі пригоду!», –подписали работники зоопарка пост о енотах.
На снимках видно, как совсем маленькие еноты грызут дерево и что-то полощут в тазике. А вот их родители смотрят в объектив камеры с неким удивлением, а то и вовсе показывают фотографу зубки.
Читайте также: Дружная семья енотов стала звездой сети. Видео
Неудивительно, что за несколько часов фотографии с милыми животными смогли собрать полторы сотни лайков и немало перепостов. Вполне возможно, что после этого к семейству енотов в реальности гости будут ходить еще чаще.
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