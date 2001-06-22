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Раздел: Курьезы  
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Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем

Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельемМилые еноты повеселили всех

В Николаевском зоопарке показали будни веселой и непоседливой семьи енотов-полоскунов. Фотографии милых животных опубликованы на странице зверинца в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Nikolaev24.com.ua

«Родина єнотів-полоскунів. Невгамовні, веселі, непосидющі, завжди знайдуть собі пригоду!», –подписали работники зоопарка пост о енотах.

На снимках видно, как совсем маленькие еноты грызут дерево и что-то полощут в тазике. А вот их родители смотрят в объектив камеры с неким удивлением, а то и вовсе показывают фотографу зубки.

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Неудивительно, что за несколько часов фотографии с милыми животными смогли собрать полторы сотни лайков и немало перепостов. Вполне возможно, что после этого к семейству енотов в реальности гости будут ходить еще чаще.

Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
Семья енотов покорила Сеть своей неугомонностью и весельем
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 Теги: енот, зоопарк

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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