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В России помпезно открыли памятник с ошибкой

В России помпезно открыли памятник с ошибкой Памятник открывал любимый байкер Путина.

В российском городе Ульяновске вчера открыли мемориал, посвященный землякам, воевавшим во Второй мировой войне. Но торжественное событие подпортила неграмотная надпись, передает Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

Кованая композиция расположена на старом вокзале Ульяновска - именно отсюда в 40-х годах местные жители уезжали на фронт. Памятник сделал кузнечный двор "Корч" по заказу ульяновского мотоклуба "Ночные волки".

Открывал мемориал сам "предводитель" "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Он произнес речь о том, что скульптура "дополняет привокзальную площадь и это место Победой и жертвенностью, олицетворяет борьбу за Россию".

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Однако памятник придется переделывать, поскольку надпись на ней выполнена с лишней буквой: "Ульяновцы учаВствовали во всех крупнейших сражениях". Руководитель "Корча" Александр Романов сообщил, что в скором времени элемент скульптуры с ошибкой заменят на новый.

В России помпезно открыли памятник с ошибкой
В России помпезно открыли памятник с ошибкой
В России помпезно открыли памятник с ошибкой
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 Теги: Россия, памятник

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Сегодня, 15:22 » Автор: Анна Мартынова
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