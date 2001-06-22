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Раздел: Курьезы  
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Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин

Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяинУ них явно есть причины так думать.

Всем своим видом коты могут демонстрировать свою высокомерную натуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Эти коты точно убеждены, что люди живут у них, а не наоборот

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Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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