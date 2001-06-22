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«Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке

«Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотекеПроизведение носит название «Под мирным небом».

На выставке в тульской детской библиотеке повесили картину, на которой президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев представлены в виде православных святых, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.t1.ua.

Центральное место в произведении под названием «Под мирным небом» занимает Путин в золотых доспехах и в колеснице, запряженной тремя лошадьми. От президента исходит божественное свечение. Компанию ему и Медведеву составили Богородица с младенцем, царь Николай II, патриарх Кирилл и флаг «Единой России».

Автор картины — местный художник-пейзажист Александр Немцов. Его кисти также принадлежит полотно с изображением первого президента России Бориса Ельцина, Путина и патриарха Алексия II на фоне храма Христа Спасителя.

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В библиотеке изданию сказали, что произведение «Под мирным небом» было выставлено в рамках экспозиции художника, которая длилась около месяца. На сайте учреждения ранее сообщалось, что картина была частью проекта «Лестница» и «имела оглушительный успех у детей и их родителей». Позднее текст был отредактирован, указанную информацию заменили на фразу «данной работы не было представлено».
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 Теги: Путин, библиотека

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Сегодня, 17:04 » Автор: Анна Мартынова
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