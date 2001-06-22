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Раздел: Курьезы  
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Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»

Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»Их изобретательности нет границу.

Какие бы сегодня не придумывали «умные» гаджеты, народ в своем большинстве предпочитает старые-добрые замки и еще парочки своих «примочек» в придачу. В сегодняшнем юмористическом обзоре мы собрали 17 снимков-доказательств, на которых запечатлена защита собственного имущества, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
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 Теги: чудики, прикол

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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